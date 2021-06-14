شكرا لقرائتكم خبر أمير حائل: كلنا حول الطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد التفاف الجميع حول الطائي بعد أن أصبح يمثل المنطقة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متمنيا لأندية المنطقة أن تخطو خطوات متقدمة في الموسم المقبل.

جاء ذلك عقب رعاية أمير المنطقة حفل نادي الطائي أمس الأول بمناسبة صعوده إلى دوري المحترفين.

وكان الحفل بدأ بالسلام الملكي، ثم عرض فيلم وثائقي باسم «معادلة أروقيت» يحكي عن مسيرة وتاريخ النادي سابقا وخلال هذا الموسم الذي توجه بالتأهل لدوري المحترفين.

وخلال الحفل، ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الطائي تركي الضبعان كلمة ثمن خلالها التحفيز المستمر من أمير منطقة حائل ونائبه لأندية المنطقة ككل ونادي الطائي حتى توج مجهود الفريق بالصعود هذا العام، معربا عن شكره لهما ولجميع أعضاء الشرف وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين والجماهير.

بعد ذلك تم تدشين الموقع الالكتروني للنادي، ثم توالت التبرعات المالية من أعضاء شرف النادي.

ومن بين فقرات الحفل، تقديم أوبريت غنائي بعنوان «فرحة الصعود»، كما تم تنظيم خاص لدخول اللاعبين ومجلس الإدارة والفريق الفني والإداري وأعضاء المركز الإعلامي لمقر الحفل من خلال الممر الشرفي المعد لهم.

وفي ختام الحفل شارك الأمير عبدالعزيز بن سعد الحضور بالعرضة النجدية التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية بالمنطقة.