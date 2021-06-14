عالميات يشاركن بجولف أرامكو في لندن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت نخبة من نجمات لعبة الجولف مشاركتهن في بطولة سلسلة أرامكو للفرق، التي ستقام في الفترة من 8 إلى 10 يوليو2021.

وتتميز البطولة بتنسيق جديد يمنح لاعبي الجولف الهواة فرصة اللعب جنبا إلى جنب مع النجوم المحترفين.

وستقوم 36 لاعبة بقيادة فرق مكونة من 4 لاعبين يتم دمجهم معا من خلال نظام القرعة، وسيضم كل فريق لاعبة من الهواة.

وعلاوة على منافسة الفرق، ستتنافس اللاعبات المحترفات أيضا لتحقيق أدنى درجة فردية، للحصول على أعلى حصة من إجمالي جوائز البطولة، حيث رصد مبلغ 200 ألف دولار للاعبة التي سوف تسجل أفضل نتيجة جنبا إلى جنب مع نقاط التصنيف العالمي ونقاط بطولة سولهايم.

ويشارك في البطولة عدد من الأسماء البارزة مثل المصنفة ليكسي تومسون التي تنحصر مشاركتها في بطولة لندن 2021م، وجورجيا هول الفائزة ببطولة السيدات المفتوحة 2018م، والسويدية آنا نوردكفيست الفائزة ببطولات كبرى، والدنماركية إيميلي كريستين بيدرسن الفائزة ببطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات عام 2020م.

وإلى جانب هؤلاء البطلات، ستنضم أكثر من 100 لاعبة في الجولة الأوروبية لجولف السيدات، يتنافسن في تشكيلة من 4 لاعبات للفوز بجائزة تصل قيمتها إلى مليون دولار، وستجرى المنافسة على نادي سنتوريون لجولف بالقرب من مدينة لندن. وتعد هذه البطولة الوحيدة في العالم التي سيشارك فيها الهواة بالنتيجة النهائية.

وتعليقا على التشكيلة الجديدة، قالت بطلة كأس سولهايم الأوروبي جورجيا هول «التشكيلة جديدة ومميزة وتعزز لعبة الجولف النسائية، وتمثل إضافة كبيرة حقا للجولة التي أعتقد أن أغلبنا يتشوق للعب فيها. من الرائع مشاهدة مثل هذا النوع من الاستثمار الذي يأخذ اللعبة إلى أماكن جديدة حول العالم ويلهم الجيل الجديد من لاعبي الجولف، ومن المثير أن أكون جزءا من هذه البطولة التي تنطلق من لندن».

وستلي بطولة لندن ثلاث فعاليات إضافية لسلسلة فرق أرامكو السعودية تنظم في سوتوغراندي 6 -8 أغسطس، ونيويورك 7 -9 أكتوبر، وجدة 10-12 نوفمبر. ويجري حاليا التخطيط لفعاليات أخرى في آسيا.

وستنطلق جولة جدة من سلسلة أرامكو للفرق بعد أيام قليلة من انعقاد بطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر، والتي تنظم للمرة الثانية منذ انطلاقتها المرة الأولى العام الماضي.