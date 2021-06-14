توحيد لوائح رابطة أحياء كرة القدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة رابطة فرق الأحياء لكرة القدم برئاسة عادل الفقي، إجراءات اللجنة المشكلة من رئيس الرابطة لتوحيد اللوائح الفنية والمسابقات والانضباط وشؤون اللاعبين. كما اعتمد في اجتماعه الأخير موازنة الموسم المقبل ورفعها للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وكذلك اعتمد روزنامة الموسم الجديد. واستعرض المجلس اللوائح الفنية وشؤون اللاعبين وآليات التقاضي بالروابط الفرعية.



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