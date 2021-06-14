شكرا لقرائتكم خبر عن زكي نسيبة يكرّم الفائز في بطولة كأس رئيس الدولة لألعاب القوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، في مكتبه بجامعة الإمارات، صباح الاثنين، الطالب عبد السلام الفائز بسباق 5000 متر في بطولة «كأس صاحب السموّ رئيس الدولة لألعاب القوى 2021»، وأثنى على جهود الطالب عبد السلام، بقوله: «يُسعدنا رؤية هذه المواهب الصاعدة المُتميّزة في مجتمع دولة الإمارات، والتي من شأنها أن تسهم في رفد القطاع الرياضي الإماراتي، إلى جانب مساهمتها الاجتماعية بالترويج لممارسة الأنشطة الرياضة والبدنية بين الناشئين لاكتساب الفوائد الصحية على المدى الطويل».

واختتم قائلاً: «أتطلّع قُدماً إلى رؤية المزيد من إنجازات الشباب أمثالكم في المجال الرياضي، وبما يُسهم في الارتقاء بالرياضة الإماراتية وتحقيق إنجازات رياضية عالمية تُحقّق تطلعات القيادة الرشيدة في الريادة على الصعيد العالمي بكافة المجالات. وآمل أن يقوم كافة أبنائنا بجعل الرياضة أسلوبهم الدائم للحياة الصحية السعيدة، وممارسة النشاط البدني في أجواء تسودها روح التنافس الشريف واللقاء الأخوي لعقد صداقات ومعارف تدوم معهم إلى الأبد».