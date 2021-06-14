شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مشهور يطلب صورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

جذب الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا (46 عاماً)، الذي قاد مباراة كولومبيا والإكوادور في افتتاح بطولة كوبا أمريكا برفقة اثنين من مواطنيه، الأنظار عندما أشار لأحد المصورين وقال له: «من يلتقط الصور؟ التقط صورة لي»، فرد عليه المصور: «ليس هناك صور»، فقال له الحكم: «كيف يعقل ألا تكون هناك صورة؟ أريد صورة، التقط صورة لي».

وبعدما التقطت له صورة عبر عن سعادته، وقال: «ها هي الصورة، ها هي».

بقيت الصورة للذكرى طبعاً لكن شريط الفيديو سيدوم أكثر في أرشيف البطولة اللاتينية فهذه أول مرة يطلب فيها حكم التقاط صورة.

الطريف أن بيتانا لا يحتاج إلى الشهرة؛ لكن يبدو أنه لا يمل منها فقد عمل في مجال التمثيل قبل التحكيم وقاد مباريات مونديال 2014 ومباراة الافتتاح بين روسيا والسعودية والنهائي بين كرواتيا وفرنسا في مونديال 2018 ليصبح ثاني حكم بعد مواطنه هوراسيو أليزوندو(في مونديال 2006 ) يقود الافتتاح والنهائي ناهيك عن تحكيمه كوبا أمريكا 2015.