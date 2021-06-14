شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد مصير عمر رضوان من مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر رضوان، حارس مرمى نادى أسوان، لاختبار طبى على هامش تدريبات الفريق المقرر إقامتها مساء اليوم فى معسكرهم بالقاهرة، لتحديد مدى تعافيه من إصابة الركبة، وأكد الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبى لأبناء الجنوب، أن اللاعب تماثل للشفاء فى الأيام الماضية، بعد الإصابة التى تعرض لها فى وقت سابق وأبعدته 3 أسابيع عن الملاعب، ويحدد الاختبار الطبى مصير حارس أسوان من مباراة الزمالك المرتقبة بالدوري.

من ناحية أخرى، يجرى فريق أسوان والجهاز الفني، بقيادة علاء عبد العال، مسحة كورونا، فى إطار استعداداتهم لمواجهة الزمالك. وأجل مسئولو أسوان إجراءات حصول الفريق الأول والجهاز الفني، بقيادة علاء عبد العال، على لقاح كورونا حتى الانتهاء من مباراة الزمالك المرتقبة والمقرر إقامتها يوم 17 يونيو الجاري، فى أول لقاء رسمى لزهرة الجنوب بعد انتهاء فترة التوقف.

ومن المقرر أن يبدأ أسوان فى اجراءات الحصول على التطعيمات بعد العودة إلى أسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، من جل حصول جميع اللاعبين وعمال الغرف على التطعيمات.

ومنح تأهل أسوان إلى الدور نصف النهائى بكأس مصر بعد التغلب على النادى المصرى بركلات الجزاء بنتيجة 5/4 فى ربع النهائي، فرصة جديدة للجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، لقيادة أبناء الجنوب فى الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء قوية عن إمكانية تغيير الجهاز الفنى لأسون بعد تراجع نتائج تماسيح النيل فى الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 24 نقطة، بعدما خاض أبناء الجنوب 24 مباراة، حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى مثلهم وتلقوا الهزيمة فى 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أخر.