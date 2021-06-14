شكرا لقرائتكم خبر عن إنها حقًا عائلة رياضية.. فوز أم مصرية وابنها فى بطولة العالم للخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة العالم لليزر رن للخماسى الحديث للناشئين والماسترز +40 سنة مفارقة طريفة بعدما حققت أم وابنها الفوز فى يوم واحد بالبطولة المقامة حاليا فى القاهرة، حيث حققت إيمان موسى المركز الرابع فى الماسترز +40 ، بينما حقق ابنها إبراهيم الدسوقى الميدالية الفضية بطولة العالم لليزر ران تحت 17 عاما، والميدالية الذهبية الفرق لفوق 17 عاما.

وكان المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، أكد أن المنتخب حقق إنجازا عظيما فى بطولة العالم للكبار بحصد أحمد الجندى للميدالية البرونزية لفردى الرجال وتأهله للأولمبياد وبرونزية ألفرق وحصد أحمد أشرف للمركز الرابع وتأهله لطوكيو.

وقال العريان، منافسات بطولة العالم أقوى من أولمبياد طوكيو جميع اللاعبين الذين يشاركون جاءوا بحافز غير طبيعى واستعدادات قوية من أجل الصعود على منصة التتويج وخطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

وأضاف، جاهزون للأولمبياد، الخماسى الحديث يسير بشكل جيد والاستعداد لطوكيو سيكون مختلفا تماما وسنعد اللاعبين المتأهلين بمعسكر قوى.

وعن إمكانية حصول مصر على ميدالية فى أولمبياد طوكيو قال: نعم قادرون على تحقيق إنجاز فى طوكيو وانتظرو مزيد الإنجازات للخماسى الحديث.

وفاز أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث بالميدالية البرونزية بمنافسات فردى الرجال فى بطولة العالم للخماسى الحديث بعدما جمع 1417 نقطة ليتأهل رسميًا لأولمبياد طوكيو.

وجاء أحمد أشرف فى المركز الرابع برصيد 1412 نقطة فى نهاية المنافسات ليتاهل إلى أولمبياد طوكيو بالترتيب العالمى.