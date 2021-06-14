شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أبو حباجة لاعب الأهلى أول من سافر للعلاج بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد إصابات اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، ويعد أول لاعب سافر للعلاج بالخارج هو محمد توفيق أبو حباجة لاعب المصرى والأهلي السابق.

فى عام 1953 تعرض أبو حباجة لإصابة بالغة فى غضروف الركبة ليجرى عملية جراحية فى النمسا، كأول لاعب مصرى يسافر للعلاج بالخارج، لكنه لم يتمكن من العودة للعب ليقرر الاعتزال والاتجاه لمجال التدريب، وتوفى محمد أبو حباجة فى يوليو 1987 بعدما قدم الكثير وكان رمزاً للعطاء فى القلعة الأهلاوية.

ولد بمدينة بورسعيد، وانضم لناشئى النادى المصرى قبل أن يظهر تفوقاً كبيراً فى مركز قلب الدفاع، ليتم تصعيده للفريق الأول وهو فى سن صغيرة.

كان أبو حباجة واحداً من الجيل الذى حقق أول لقب للدورى المصرى مع الأهلي موسم 1848-1949، وحافظ على البطولة حتى اعتزاله، وتميز محمد أبو حباجة بمهاراته الفنية العالية والتى غيرت مفاهيم اللعب فى هذا المركز، الذى كان يعتمد فقط على القوة الجسمانية والبدنية، كما أجاد ضربات الرأس والتمرير الجيد. كما شارك أبو حباجة مع منتخب مصر فى ألعاب لندن الأوليمبية 1948.