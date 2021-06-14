شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يصدر حكما فى قضية الزمالك وباتشيكو الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أنه من المنتظر أن يصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حكمًا فى قضية البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى السابق للفريق، خلال الشهر المقبل، وتتواصل إدارة الزمالك الحالية مع البرتغالى جايمى باتشيكو عن طريق وكيل أعماله شريف فاروق لحل الأمر بشكل ودى حتى يتنازل باتشيكو عن شكواه.

وتقدمت إدارة نادى الزمالك بعرض جديد إلى البرتغالى جايمى باتشيكو، يقضى بحصوله على 550 ألف يورو قيمة مستحقاته المتأخرة، مع حصوله على 150 ألف يورو إضافية حال تتويج الفريق بالدورى فى الموسم الجارى، بعدما طلب المدرب البرتغالى الحصول على 700 ألف يورو لإجراء تسوية مع القلعة البيضاء، بعدما تقدم المدرب البرتغالى بشكوى ضد القلعة البيضاء فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وطالب فيها بالحصول على مليون يورو و700 ألف يورو، وتأتى المفاوضات الودية بين الجانبين حتى يسحب المدرب البرتغالى شكواه من الفيفا.

وأبدى البرتغالى جايمى باتشيكو موافقته على إجراء تسوية مع إدارة القلعة البيضاء، بشكل ودى، مقابل تقاضى 700 ألف يورو من إدارة النادى، لتتقدم له الإدارة بالعرض الجديد الذى يقتضى بأن يحصل على 550 ألف يورو فى الوقت الحالى مع 150 ألف يورو حال التتويج بالدورى وهو العرض الذى قد يرفضه باتشيكو حيث يتمسك بالحصول على 700 ألف يورو دون وجود شروط.

وينتظر باتشيكو رد الزمالك حول متطلباته لإنهاء الأمور بصورة ودية مقابل أن يحصل على القيمة المالية بشكل فورى، أو يتم تقسيطها على قسطين، على أن يكون القسط الأول قيمته 500 ألف يورو، بعدما حرص عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك والمسئول عن ملف القضايا على إجراء عدة اتصالات لإنهاء الأمر بشكل ودى مع المدرب البرتغالى.

وكان شريف فاروق، وكيل البرتغالى جايمى باتشيكو، قد أكد أن اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فتحت باب التفاوض مع باتشيكو لحل أزمة مستحقاته المالية بعد تقدمه بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولى "فيفا"، وأضاف شريف فاروق فى تصريحات تليفزيونية، "تسعى اللجنة الحالية للتفاوض الودى مع باتشيكو وسداد مستحقاته المتأخرة ثم يقوم المدرب بسحب شكواه ضد النادى، ولكن الزمالك تأخر فى رده على الاتحاد الدولى بشأن الشكوى المقدمة.

وأوضح وكيل باتشيكو، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة جلسة مفاوضات بين مسئولى الزمالك والبرتغالى باتشيكو للتوصل إلى اتفاق يرضى الطرفين حول مستحقاته المتأخرة، كما أن المدرب يدرس عدة عروض من أندية الدورى الصينى والإماراتي.