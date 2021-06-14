شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تتصدر الفروسية فى الزوجى المختلط ومصر الـ 11 ببطولة العالم للخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدر ثنائي منتخب كوريا سي هي كيم وشانجوان سيو المركز الأول عقب نهاية منافسات الفروسية في الزوجي المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث للكبار والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 يونيو حتى 14 من الشهر نفسه على ملاعب ستاد القاهرة الدولي .

وجمع منتخب كوريا 850 نقطة وجاء ثنائي إيطاليا بيتريس ميركوري وفاليريو جراسيلي في المركز الثاني برصيد 838 نقطة، وثنائي ألمانيا باتريك دوجو وربيكا لانجريهر في المركز الثالث برصيد 820 نقطة.

بينما حل ثنائي منتخب مصر أحمد الجندي وهايدي عادل المركز الحادي العاشر برصيد 762 نقطة.

وتنطلق بعد قليل منافسات الليزر رن و يعقبها تتويج الفائزين.

وكان أحمد الجندي لاعب منتخب الخماسي الحديث قد نجح أمس في الفوز بالميدالية البرونزية بمنافسات فردي الرجال حيث جمع 1417 نقطة ليتأهل رسميًا لأولمبياد طوكيو.

بينما اقتنصت مصر أيضا الميدالية البرونزية للفرق بعدما جاء الفريق المصري المكون من أحمد الجندي وإسلام حامد وأحمد أشرف في المركز الثالث.

وجاء أحمد أشرف لاعب منتخب الخماسي الحديث في المركز الرابع برصيد 1412 نقطة في نهاية منافسات فردي الرجال ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو بالترتيب العالمي.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو