شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفقد صلاح ريكو وزياد بو غطاس أمام البنك الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد نادي إنبي، بقيادة حلمى طولان، صلاح ريكو وزياد بو غطاس أمام البنك الأهلى يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري.

ويغيب صلاح ريكو وزياد بو غطاس عن الفريق البترولى بسبب الإصابة، في الوقت الذى أظهرت مسحة كورونا التى خضع لها الفريق، الاثنين، جاهزية كل الفريق للمباراة بعدما جاءت النتيجة سلبية.

ويسعى نادي إنبى لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا بهدفين نظيفين والتعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، خاصة أن الثلاث نقاط تدفع الفريق للمركز السادس والاقتراب خطوة نحو المربع الذهبى.

ويحتل فريق إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة عقب لعب 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 9 أيضا بينما الهزيمة فى 8 مباريات.