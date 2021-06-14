شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أفشة يتفوق على عبد الرؤوف بن غيث قبل مواجهة الأهلى والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي مقارنة بين محمد مجدى أفشة لاعب وسط الأهلى، وعبدالرؤوف بن غيث لاعب الترجي التونسى قبل موقعة نصف النهائي التى تجمع الأهلى والترجى السبت المقبل.

وكتب الحساب الرسمي لدوري الأبطال عبر موقع "تويتر"، "مقارنة بين أرقام كلا اللاعبين قبل مواجهة الترجي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الترجى التونسى يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى تونس على استاد رادس، على أن تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجارى بالقاهرة فى إياب نصف نهائى البطولة الأفريقية.

ويأمل النادي الأهلى في التتويج باللقب العاشر في تاريخه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والحفاظ على اللقب الذى يحمله بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية.

ويدخل الأهلى مباراتي الترجى في نصف النهائي بمعنويات مرتفعة متسلحا بتاريخه في هذا الدور عندما يلعب خارج أرضه في الذهاب للمرة الثامنة في هذه المسابقة.