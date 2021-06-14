شكرا لقرائتكم خبر عن الرابعة عصرا موعد مباريات منتخب الشباب فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو البطولة العربية لكرة القدم لمنتخبات 2003 إقامة افتتاح البطولة يوم 20 يونيو الجاري بمباراة منتخب مصر أمام النيجر في الرابعة عصرا باستاد القاهرة.

كما تقرر إقامة المباراة الثانية لمنتخب مصر 2003 بقيادة محمود جابر أمام منتخب الجزائر يوم 23 يونيو، ثم موريتانيا فى الجولة الثالثة يوم 26 فى الرابعة عصراً.

وكانت القرعة قد أسفرت عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان..

ويواصل منتخب مصر 2003 بقيادة محمود جابر استعداداته للبطولة والتدريب بإستاد القاهرة خاصة أنها أول بطولة رسمية للفريق الذى تم تجهيزه منذ أقل من 3 أشهر.