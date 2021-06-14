شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يحدد موعدا مبدئيا للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، من العودة إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، حيث ينتظر ساسى انتهاء مباراة منتخب بلاده مع مالى الودية، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تقام فى الكاميرون، وذلك من أجل العودة بعدها إلى القاهرة.

وجاء الموعد الذى حدده فرجانى ساسى بمثابة موعد مبدئى لعودته على أن يحسمه بشكل نهائى عقب لقاء تونس الودى وتأتى عودته للقاهرة لإنهاء بعض الأمور الخاصة به فى قلعة ميت عقبة بعدما أخطر النادى بنهاية عقده بنهاية الشهر المنقضى، ويرفض الاتحاد المصرى لكرة القدم فى الوقت الحالى الفصل فى قضية فرجانى ساسى والزمالك انتظارا لتقديم أى منهما شكوى حيث سيفصل اتحاد الكرة فى القضية حال طلب فرجانى ساسى لبطاقته الدولية أو تقديم الزمالك لشكوى تفيد بانقطاع اللاعب عن الانتظام فى تدريبات الفريق خاصة مع تمسك النادى بنهاية عقده بنهاية الموسم الحالى وليس بنهاية الشهر الماضى.

وسبق ونشر فرجانى ساسى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلال تواجده فى تونس والتى جاءت بمثابة رسالة الوداع، مع جماهير القلعة البيضاء، حيث جاء بها: "بكل فخر اعتز بالفترة الأهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله أنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب، ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله.. وقريبًا سوف أوضح كل الحقائق !!"، بعدما أيضًا أرسل خطابا رسميًا إلى النادى يفيد بنهاية عقده، وهو ما رفضته إدارة قلعة ميت عقبة، حيث تتمسك الإدارة بأن عقد اللاعب التونسى ينص على نهايته بنهاية الموسم الجارى.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام أسوان، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، الذى تصدر الأبيض ترتيبه برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبيه 44 هدفًا بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.