شكرا لقرائتكم خبر عن موقف لاعبى الأهلي المعارين.. ثلاثي يقترب من العودة والباقى خارج الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت تتضح المعالم لدى مسئولي النادي الأهلي بشأن موقف لاعبى الفريق الأحمر المعارين لأندية الدورى الممتاز فى الموسم الحالى من العودة للقلعة الحمراء وقيدهم فى قائمة الموسم المقبل أو استمرار البعض فى الإعارات خارج النادي أو تسويق البعض منهم.

ويوجد عدد كبير من لاعبي الأهلي معارين لأندية أخرى خارج القلعة الحمراء، مثل عمار حمدى للاتحاد السكندري وأحمد ريان لسيراميكا وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومحمد شكري لسموحة ومحمد فخري وشادي رضوان للبنك الأهلي وصالح نصر لوادى دجلة وفارس طارق للمقاصة ومحمود الجزار وعربى بدر للجونة وعمرو جمال وأحمد علاء لطلائع الجيش وأحمد العش المعار للإسماعيلي.

واستقر الرأى بشكل كبير على عودة أكثر من لاعب، ويأتي موقفهم حسب الترتيب الآتي، عمار حمدي وأحمد عبد القادر وأحمد ريان، ولكن لا يزال الموقف غامضاً بشأن بعض اللاعبين، مثل محمد عبد المنعم ومحمد شكرى وعربى بدر وعمرو جمال وفارس طارق.

ورغم حاجة الأهلي لضم ظهير أيمن إلا أن فرص فارس طارق الظهير الأيمن المعار للجونة ضئيلة فى حجز مكان بقائمة الفريق فى الموسم المقبل، وهو ما يشير إلى أن استمرار إعارة اللاعب واردة.

بينما تتجه النية لاستمرار إعارة بعض اللاعبين، مثل محمد فخري وشادي رضوان وأحمد العش وصالح نصر، لاسيما أنهم لم يقدموا المستويات التى تمكنهم من العودة للأهلي، خاصة أنهم لم يحصلوا على فرصة كافية مع الأندية التي يلعبوا لها في الموسم الحالي ويتواجدون خارج حسابات المدربين الذين يقودوا الأندية المتواجدين بها.

فيما يفكر مسئولو الأهلي فى تسويق أو إعارة أكثر من لاعب مثل أحمد علاء ومحمود الجزار، لاسيما مع صعوبة إيجاد مكان لهم في قاة الأهلي بحيث يتم بيعهم بشكل نهائي أو إعارتهم أو دخولهم في صفقات تبادلية مع الأندية التي يهتم الأهلي ضم أحد لاعبيها في الصيف المقبل.