شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة طريفة لـ بكرى وعيسى فى تدريبات بيراميدز لإنهاء الخلاف قبل لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى ثنائى نادى بيراميدز عبد الله بكرى وإسلام عيسى الخلافات التى تم الحديث عنها مؤخرا، وردا على ما تردد مؤخرا بشأن دخولهما فى مشادة خلال التدريبات الأخيرة، وذلك قبل مواجهة سموحة غدًا الثلاثاء فى الدورى الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وحمل عبد الله بكرى زميله إسلام عيسى خلال توجههما لخوض التدريب، للتأكيد على أن العلاقة بينهما قوية للغاية ولا يوجد بينهما أى خلاف، وأن ماحدث فى التمرين مجرد "شدة ملعب" وانتهت فى حينها.

من ناحية أخرى، أخطر نادى الرجاء المغربي إدارة نادى بيراميدز بموعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة تمهيداً لخوض مباراة ذهاب نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف بيراميدز نظيره الرجاء المغربى فى التاسعة من مساء الأحد 20 يونيو الجارى على استاد الدفاع الجوى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومن المنتظر أن تصل بعثة فريق الرجاء إلى مطار القاهرة فى الثانية ظهر الجمعة المقبل ورتبت إدارة النادى جميع الأمور الخاصة باستقبال البعثة حيث سيكون فى استقبالها بالمطار وفد من بيراميدز لإنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول لفندق الإقامة.

وكان عدد من اللاعبين الكبار فى صفوف بيراميدز أمثال عبد الله السعيد وشريف إكرامى وأحمد فتحى وعلى جبر، حرصوا على تحفيز زملائهم باستمرار من أجل التركيز فى التدريبات والاستعداد الجيد لمواجهة الرجاء المغربى.

وشدد كبار بيراميدز على زملائهم بضرورة الاستعداد الجيد واستغلال فترة توقف مسابقة الدورى لاستعادة الأنفاس ومعالجة أى أخطاء سبق ووقع فيها الفريق، والعمل على رد الاعتبار أمام فريق الرجاء المغربى الذى فاز على بيراميدز ذهابًا وإيابًا فى دور مجموعات البطولة الحالية.