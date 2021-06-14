شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات الطائرة يقع فى مجموعة قوية بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، والتي أقيمت منذ قليل عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطلولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.

فيما أسفرت قرعة بطولة العالم للسيدات تحت 20 سنة التى ستقام خلال الفترة من 9 حتى 18 يوليو المقبل ببلجيكا وهولندا عن وقوع مصر فى المجموعة الرابعة بجاني أيطاليا وروسيا وبيلاروسيا.

ومن ناحية أخرى، تولي محمد اللقانى، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، تدريب المنتخب الأول الكرة الطائرة، بعدما أرسل اتحاد اللعبة خطاباً للزمالك لطلب إعارة اللقانى لتدريب المنتخب فى بطولة بولندا الودية حتى انتهاء بطولة أفريقيا سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتولى اللقانى المهمة الفنية للمنتخب عقب انتهاء مسابقة كأس مصر المقرر انتهاؤها 18 يونيو الجارى.

وفاوض مسئولو الاتحاد إبراهيم فخر الدين، مدرب فريق الكرة الطائرة السابق للنادى الأهلى ومنتخب مصر، من أجل العودة للقيادة الفنية للفراعنة استعدادا لخوض منافسات بطولة بولندا الدولية المقرر لها شهر يوليو المقبل إلا أنه اعتذر.

ويغادر منتخب مصر للكرة الطائرة إلى بولندا يوم 7 يوليو المقبل للمشاركة فى بطولة ودية دولية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 4 منتخبات هى بولندا والنرويج ومصر وتونس بدعوة رسمية.