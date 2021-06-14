شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجلي يوقع للزمالك لتعويض فرجاني ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب، على عقود الانتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليترقب ما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين خلال الفترة القادمة.

جاء توقيع محمد مجلي، على عقود الانتقال لصفوف الزمالك، ليؤكد اللاعب حسن النية لإتمام الصفقة وغلق الباب أمام أي نادي آخر يرغب في ضم اللاعب ويؤكد أنه يفضل إرتداء القميص الأبيض.

وسيدخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة، لحسم صفقة محمد مجلي بشكل رسمي، لتدعيم خط الوسط، في إطار سعي النادي الأبيض لتدعيم هذا المركز بصفقات جديدة وتعويض الرحيل المنتظر للتونسي فرجاني ساسي عقب نهاية عقده وعدم الوصول لصيغة بخصوص التجديد.

وتسعى إدارة الزمالك فى توفير كافة احتياجات فريق الكرة وخاصة الصفقات التى يحددها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، لتذليل كافة العقبات أمام الفريق.

وتعاقد المقاولون العرب مع محمد مجلي فى يونيو 2018 قادما من نادي بنى سويف خلال الانتقالات الصيفية، مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر.

وكان الزمالك يرغب فى ضم محمد مجلى فى انتقالات شهر يناير الماضى، إلا إن مشاركة اللاعب مع فريقه فى الكونفدرالية الأفريقية وعدم تمكنه من المشاركة مع الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا حينها منع الزمالك من اتمام الصفقة.