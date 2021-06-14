شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل للدور الثانى من تشالنجر كازاخستان للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد صفوت لاعب المنتخب الوطني للتنس، في التأهل إلى الدور الثانى من تشالنجر كازاخستان للتنس، بعد الفوز علي الكازاخى بيبيت زوكاييف بمجموعتين دون رد.

وكان محمد صفوت قد ودع منافسات تصفيات بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الكبرى للتنس، بعد الخسارة أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بمجموعتين دون رد ضمن مباريات الدور الثاني من التصفيات.

وقد فاز محمد صفوت على التركي كيم إيليكل في الدور التمهيدي الأول لتصفيات البطولة بنتيجة 2-0.