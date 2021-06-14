شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل للدور الثانى من تشالنجر كازاخستان للتنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح محمد صفوت لاعب المنتخب الوطني للتنس، في التأهل إلى الدور الثانى من تشالنجر كازاخستان للتنس، بعد الفوز علي الكازاخى بيبيت زوكاييف بمجموعتين دون رد.
وكان محمد صفوت قد ودع منافسات تصفيات بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الكبرى للتنس، بعد الخسارة أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بمجموعتين دون رد ضمن مباريات الدور الثاني من التصفيات.
وكانت ميار شريف بطلة مصر في التنس، قد ودعت أمس التصفيات المؤهلة لبطولة رولان جاروس بعد الخسارة من اللاعبة الرومانية جاكلين كريستين بمجموعتين لواحدة في مباراة ماراثونية في الدور الثانى من مرحلة التصفيات المؤهلة لأول أدوار البطولة الأعرق، إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى.
ونجحت ميار شريف، بطلة التنس، فى الفوز على البولندية ماچا شوالينيسكا 2-1 (4-6، 7-5، 6-2) بعد مباراة ماراثونية استمرت حوالى 3 ساعات متواصلة بالدور التمهيدي الأول، لتتأهل إلى الدور الثانى من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس قبل الخسارة من اللاعبة الرومانية.