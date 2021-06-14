شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفضل الصفقات المحلية على الأجنبية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن المدرب يفضل التعاقد مع صفقات محلية على الصفقات الأجنبية، ويضعها فى المرتبة الأولى بالنسبة لأولوياته.

وقال المصدر، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن كارتيرون يفضل التعاقد مع لاعبين محليين يمتلكون مميزات كبيرة حتى يستفيد الفريق من خدماتهم، على عكس اللاعب الأجنبى الذى ينضم للفريق ويبحث عن مصلحته الشخصية أولاً ويعمل على رفع سعره فى سوق الانتقالات من خلال ظهوره مع الزمالك ثم يقرر الرحيل فى أى وقت.

وأضاف المصدر أن كارتيرون تحفظ على ما يقرب من 15 اسم لاعب أجنبى تم عرضهم عليه الأيام الماضية للتعاقد مع أحدهم لتدعيم صفوف الزمالك، وأكد أنه لا يقيم اللاعبين وفقًا لأسمائهم الكبيرة فى عالم كرة القدم، بل إنه يبحث عن اللاعب الذى سيفيد الفريق وإن كان غير معروف لدى الجماهير.

وأشار المصدر إلى أن كارتيرون طلب بالفعل التعاقد مع لاعبين أجانب مع رحيل بعض الموجودون حاليًا، إلا أنه يضع الأولوية للاعبين المحليين، وفى حين تعذر وجود اللاعب الذى يستطيع خدمة الفريق من وجهة نظر المدرب سينظر للبديل الأجنبى حينها.

وبدأ مسئولو الزمالك مبكراً تحديد بدائل التونسى فرجانى ساسى، نجم وسط الفريق، والذى تأكد رحيله عن النادى نهاية الموسم الجارى بعد انتهاء عقده وتوقيعه لأحد الأندية القطرية، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

إدارة الزمالك أنهت اتفاقها مع نجمها السابق محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا للعودة لصفوف النادى لتدعيم خط وسط الفريق، فى الوقت الذى توجد مفاوضات مع أكثر من لاعب آخر فى مركز خط الوسط، منهم مهند لاشين لاعب طلائع الجيش وعدد من اللاعبين الأجانب، منهم وليد الكرتى نجم الوداد المغربى، وإيزى إيميكا لاعب المصرى البورسعيدي.