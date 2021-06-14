الزمالك يستعيد جهود حازم إمام وشيكابالا ويشاركان فى التدريبات الجماعية

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القاهرة - سامية سيد - انتظم الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، وذلك بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.

وكان شيكابالا يعانى من إصابة بشد فى العضلة الضامة، فى حين كان يعانى حازم إمام من إصابة بشد فى العضلة الأمامية، وأنهى ثنائى الزمالك البرنامج التأهيلى الخاص بهما، وذلك قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

فيما واصل المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خوض تدريباته التأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بالنادى وذلك على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين، حيث يعانى من إصابة فى أنكل القدم.

يسعى الجهاز الطبى لفريق الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، إلى تجهيز اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية فى أقرب وقت.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامجًا بدنيًا خلال تدريبات اليوم، وتولى البرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على تنفيذ البرنامج البدنى للاعبين.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وذلك قبل استئناف مباريات الدورى الممتاز فى الفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لخوض مباراته أمام أسوان، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، الذى تصدر الأبيض ترتيبه برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبيه 44 هدفًا بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.