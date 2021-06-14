شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الرجاء تصل القاهرة 18 يونيو لمواجهة بيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخطر نادي الرجاء المغربي، إدارة نادي بيراميدز بموعد وصول بعثته إلى القاهرة تمهيدا لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف بيراميدز نظيره الرجاء المغربي في التاسعة من مساء يوم الأحد 20 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
ومن المنتظر أن تصل بعثة فريق الرجاء إلى مطار القاهرة في الثانية ظهر الجمعة المقبل ورتبت إدارة النادي جميع الأمور الخاصة باستقبال البعثة حيث سيكون في استقبالها بالمطار وفد من بيراميدز لإنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول لفندق الإقامة.
وشدد كبار بيراميدز على زملائهم بضرورة الاستعداد الجيد واستغلال فترة توقف مسابقة الدورى لاستعادة الأنفاس ومعالجة أي أخطاء سبق ووقع فيها الفريق، والعمل على رد الاعتبار أمام فريق الرجاء المغربى الذى فاز على بيراميدز ذهابًا وإيابًا فى دور مجموعات البطولة الحالية.
وطالب نجوم بيراميدز، إكرامى والسعيد وفتحى وجبر من زملائهم بالفريق السعى وراء التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية على التوالى، مؤكدين أن تلك المرة لا يمكن التفريط فى اللقب، وسيكون القتال عليه من لقاء ذهاب نصف النهائى أمام الرجاء.