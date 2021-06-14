شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى المنتخب الأولمبى ينتظمون فى تدريبات الزمالك وفقرة ترفيهية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية وإطالات فى صالة الجودو بمقر القلعة البيضاء، قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين، بملعب النادى، حيث يواصل الفريق استعداداته لخوض مباراته أمام أسوان، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى تصدر الأبيض ترتيبه برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبيه 44 هدفًا بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

وقام الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران الجماعى، بعدما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات ترفيهية قبل انطلاق المران.

وشهد مران الزمالك، انتظام الثلاثى محمد عبد السلام وأحمد فتوح وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الإثنين بملعب النادى، وذلك بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأوليمبى، بعدما شارك ثلاثى الزمالك مع المنتخب الأوليمبى فى مباراتى جنوب إفريقيا الوديتين، قبل الانتظام فى تدريبات الفريق اليوم.

فيما قام الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعمل برنامج خاص لعبد السلام حيث شارك فى جزء من المران، بناء على تعليمات كارتيرون تجنبا للإرهاق.