شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة بيراميدز وسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويحل سموحة ضيفا على نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي مساء الثلاثاء فى إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

وتقرر إقامة المباراة فى السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي، بدلا من إقامتها فى الخامسة مساءً، وفقا لآخر خطاب تلقاه النادي من اتحاد الكرة مؤخرا بشأن تحديد الموعد.

يذكر أن بيراميدز سيخوض عقب مباراة سموحة، مباراتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي الرجاء المغربي ذهابا بالدفاع الجوي يوم 20 يونيو في التاسعة مساء، على أن يخوض الإياب يوم 27 يونيو بمركب محمد الخامس في كازبلانكا عند التاسعة مساء كذلك.