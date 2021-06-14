سلوفاكيا تُسقط بولندا في حضور ليفاندوفيسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

حقق المنتخب السلوفاكي فوزاً ثميناً على نظيره البولندي بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الخامسة في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".

الفوز رفع رصيد الفريق السلوفاكي إلى 3 نقاط، وترك المنتخب البولندي بلا رصيد من النقاط قبل مواجهتي إسبانيا والسويد ليعقد موقفه منذ البداية.

بعد بداية هادئة جاء الهدف الأول لمنتخب سلوفاكيا عن طريق بعد مهارة رائعة من ماك الذي توغل من الجهة اليسرى ليسدد كرة تكفل الحارس تيشزني في تحويلها إلى شباكه بنفسه في الدقيقة 18.

وعاد كارول لينيتي في النتيجة بتسجيل التعادل لبولندا في الدقيقة 46، قبل أن يقتنص سكرينار نقاط المباراة كاملة للمنتخب السلوفاكي بهدفه في الدقيقة 69.

وتختتم منافسات الجولة الأولى بالمجموعة بمواجهة من العيار الثقيل بين إسبانيا والسويد، وسط تقرب طرفي المباراة الأولى في المجموعة بعد أن اشتعل الصراع مبكراً بينهم.