مران الزمالك.. شيكابالا وحازم ينتظمان.. وأحداد يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، مساء اليوم الإثنين، تدريباته، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في صالة الجودو بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون.

وانتظم محمد عبد السلام وأحمد فتوح وإمام عاشور ، ثلاثي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق ، وذلك بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأوليمبي.

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعمل برنامج خاص لعبد السلام حيث شارك في جزء من المران، بناء على تعليمات كارتيرون تجنبا للإرهاق.

وانتظم الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.

وكان شيكابالا يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، في حين كان يعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية.

وأنهى ثنائي الزمالك البرنامج التأهيلي الخاص بهما، وذلك قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي سياق متصل، واصل المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك خوض تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي وذلك على هامش التدريب.

ويعاني أحداد من إصابة في أنكل القدم.. حيث يسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة خاصة خلال المران مساء اليوم الإثنين لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية، بالإضافة إلى التدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

وقام المدير الفني للزمالك بتوجيه اللاعبين خلال التدريبات الفنية، من أجل تنفيذ التعليمات المطلوبة من قبل الجهاز الفني للفريق.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة الـ 26 في دوري we المصري باستاد القاهرة الدولي.