مران الزمالك.. شيكابالا وحازم ينتظمان.. وأحداد يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
واصل فريق الزمالك، مساء اليوم الإثنين، تدريباته، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في صالة الجودو بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون.
وانتظم محمد عبد السلام وأحمد فتوح وإمام عاشور ، ثلاثي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق ، وذلك بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأوليمبي.
وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعمل برنامج خاص لعبد السلام حيث شارك في جزء من المران، بناء على تعليمات كارتيرون تجنبا للإرهاق.
وانتظم الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.
وكان شيكابالا يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، في حين كان يعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية.
وأنهى ثنائي الزمالك البرنامج التأهيلي الخاص بهما، وذلك قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
وفي سياق متصل، واصل المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك خوض تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي وذلك على هامش التدريب.
ويعاني أحداد من إصابة في أنكل القدم.. حيث يسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.
وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة خاصة خلال المران مساء اليوم الإثنين لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية، بالإضافة إلى التدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء.
وقام المدير الفني للزمالك بتوجيه اللاعبين خلال التدريبات الفنية، من أجل تنفيذ التعليمات المطلوبة من قبل الجهاز الفني للفريق.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة الـ 26 في دوري we المصري باستاد القاهرة الدولي.