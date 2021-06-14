كاف يحسم للأهلي مصير أيمن أشرف من موقعة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يؤكد فيه أحقية أيمن أشرف، مدافع الفريق في المشاركة في مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.
جاء ذلك ردًا على خطاب النادي الأهلي، الذي استفسر فيه عن الإنذار الذي حصل عليه أيمن أشرف في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي التي أقيمت يوم 28 مايو الماضي في قطر.
وسأل الأهلي في خطابه لكاف: "هل هذا الإنذار يضاف إلى رصيده من الإنذارات ويؤثر على مشاركة اللاعب في مباراة الترجي؟".
فكانت الإجابة أن "السوبر الإفريقي بطولة منفصلة، ولا تؤثر على إنذارات بطولة دوري أبطال إفريقيا".
يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي على ملعب "رادس" يوم السبت المقبل في تونس في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.