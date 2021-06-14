كاف يحسم للأهلي مصير أيمن أشرف من موقعة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يؤكد فيه أحقية أيمن ‏أشرف، مدافع الفريق في المشاركة في مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك ردًا على خطاب النادي الأهلي، الذي استفسر فيه عن الإنذار الذي حصل عليه ‏أيمن أشرف في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي التي أقيمت يوم 28 مايو ‏الماضي في قطر.

وسأل الأهلي في خطابه لكاف: "هل هذا الإنذار يضاف إلى رصيده من الإنذارات ويؤثر على مشاركة اللاعب في مباراة الترجي؟".

فكانت ‏الإجابة أن "السوبر الإفريقي بطولة منفصلة، ولا تؤثر على إنذارات بطولة دوري أبطال ‏إفريقيا".

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي على ملعب "رادس" يوم السبت المقبل في تونس في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.‏