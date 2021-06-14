رسميا.. تغيير توقيت مباراة بيراميدز وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام ضيفه سموحة في الدوري المصري الممتاز لتقام في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء بدلا من الخامسة.

ويحل سموحة ضيفا على نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي غدا الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

وقررت لجنة المسابقات أن تقام المباراة في السابعة مساء على استاد الدفاع، بدلا من إقامتها في الخامسة مساء.

يُذكر أن بيراميدز سيخوض عقب مباراة سموحة، مباراتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي الرجاء المغربي ذهابا بالدفاع الجوي يوم 20 يونيو في التاسعة مساء، على أن يخوض الإياب يوم 27 يونيو بمركب محمد الخامس في كازبلانكا عند التاسعة مساء.