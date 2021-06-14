للمرة الثانية.. تعديل موعد مباراتي الزمالك أمام المقاصة بالدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال منتصر الرملاوي المدير الإداري لفريق الكرة بنادي الزمالك أن اتحاد الكرة أخطر النادي اليوم بتعديل موعد مباراتي الفريق أمام مصر المقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ودور الثمانية لكأس مصر.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الفريقين في دور الثمانية لكأس مصر المقرر لها يوم 22 يونيو الجاري في السابعة مساءً بدلا من إقامتها في الخامسة مساءً باستاد السويس الجديد.

وفي سياق متصل، قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الفريقين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم 28 يونيو الجاري في السابعة مساءً باستاد الجيش بالسويس بدلا من اقامتها في الخامسة مساءً.

وفي وقت سابق، قام اتحاد الكرة بتعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً، وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً قبل أن يتم تعديل المواعيد مجددا اليوم.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.