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بهدف تاريخي.. شيك يفوز بجائزة رجل مباراة التشيك وإستكتلندا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
فاز باتريك شيك لاعب منتخب التشيك برجل مباراة منتخب بلاده أمام اسكتلندا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وحقق منتخب التشيك فوزا هاما على منتخب إسكتلندا، بثنائية نظيفة، حيث أحرز المهاجم باتريك شيك هدفا التشيك في شباك إسكتلندا في الدقيقتين 42 و52 من زمن المباراة.

وسجل شيك أحد أفضل أهداف البطولة حتى الآن، بعدما أحرز المهاجم التشيكي هدفاً خيالياً في الدقيقة 52 بتسديدة صاروخية من منتصف الملعب سكنت شباك حارس إسكتلندا.

وتساوى المنتخب التشيكي مع نظيره الإنجليزي بثلاث نقاط لكلٍ منهما، في صدارة المجموعة الرابعة، فيما بقى منتخبي إسكتلندا وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع.

ويلتقي المنتخب التشيكي مع نظيره الكرواتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات، يوم الجمعة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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