الفيل "ياشودا" يتوقع فوز فرنسا على ألمانيا في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

توقع فيل في حديقة حيوان بمدينة هامبورج الألمانية فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني غدا الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين في يورو 2020.

وجرت العادة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى على إشراك الحيوانات في توقع الفريق الفائز وحققت هذه الظاهرة نسب متفاوتة من النجاح.

واختار الفيل ياشودا البالغ عمره 42 عاما، العلم الفرنسي بدلا من العلم الألماني من داخل صندوق تم وضعه في حديقة حيوان هاجنبيك اليوم الاثنين.

ولوح الفيل بالعلم الفرنسي في الهواء ونال ثمرة أناناس كمكافأة له.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الألماني في ميونخ ضمن المجموعة السادسة فيما تلتقي البرتغال مع المجر في المباراة الأخرى بالمجموعة.