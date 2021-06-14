شاهد مباراة بولندا وسلوفاكيا في بث مباشر يلا شوت ببطولة يورو 2020

شاهد مباراة بولندا وسلوفاكيا في بث مباشر يلا شوت ضمن الجولة الأولى من يورو 2020، المقامة في مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، لحساب المجموعة الخامسة، والتي تضم كذلك منتخبي السويد واسبانيا.

تنطلق صافرة بداية مباراة بولندا وسلوفاكيا فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة بولندا وسلوفاكيا فى يورو 2020 على قناة بي إن سبورت ماكس (1، 2)، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من داخل وخارج قارة أوروبا.

يستضيف ملعب غازبروم أرينا بمدينة سانت بيتيرسبرج فى الأراضي الروسية، مباراة منتخب بولندا وسلوفاكيا فى إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020 “ فى يومها الرابع.

خاض كلا المنتخبين لقاءين وديين، استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020“، حيث واجهت بولندا منتخب روسيا وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ثم واجهت منتخب ايسلندا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

يذكر ان آخر مباراة جمعت بين بولندا وسلوفاكيا كان عام 2008، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وفاز حينها المنتب السلوفاكي بهدف نظيف.

بولندا 1-1 سلوفاكيا

ملعب غازبروم كريستوفسكي (مدينة سان بطرسبيرج – روسيا)

يورو 2020 (الجولة الأولى – المجموعة الخامسة)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 في بطولة يورو 2020 بين سلوفاكيا وبولندا لحساب المجموعة الخامسة.

قم بتحديث هذه الصفحة للتعرف على جميع تفاصيل وأحداث مباراة بولندا وسلوفاكيا أول بأول، مثل النتيجة والتغييرات ومحرزي الأهداف، واستخدم الرابط بالاسفل إذا ما توقف بث الفيديو المباشر، ستجد بث جديد.

تشكيلة بولندا اليوم

تشيزني – ريبوس – بيدنريك – جليك – بيريزينسكي – لينيتي – كريشوفياك – كليخ – زيلينسكي – جوزفياك – روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيلة سلوفاكيا اليوم

دوبرافكا – هوبوكان – شكرينيار – شاتكا – بيكاريك – هاراسلين – يوراي كوخا – جاكوب هرومادا – روبرت ماك – ماريك هامشيك – أوندريج دودا.

ملخص مباراة بولندا وسلوفاكيا

الدقيقة 18 | جول. هدف تقدم سلوفاكيا على بولندا .. تصويبة قوية من لاعب وسط سلوفاكيا “روبرت ماك” من على خط ال 18 تذهب في الزاوية الضيقة لترتطم في القائم وترتد في جسم الحارس تشيزني وتعانق الشباك بشكل غريب.

الدقيقة 19 | يويفا يقرر احتساب الهدف باسم تشيزني بالخطأ في مرماه وليس باسم لاعب سلوفاكيا.

الدقيقة 20 | بطاقة صفراء للاعب سلوفاكيا توماس هوبوكان.

الدقيقة 22 | بطاقة صفراء للاعب وسط بولندا كريشوفياك.

الدقيقة 43 | فرصة غريبة تضيع من ليفاندوفسكي داخل منطقة سلوفاكيا بتسديدة دون اي عنوان بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 45 | الحكم يضيف دقيقتان كوقت محتسب بدل من ضائع والأفضلية لفريق سلوفاكيا على مدار الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بفضل عزل لاعبي وسط بولندا عن ليفاندوفسكي.

الدقيقة 45 +2 | صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم سلوفاكيا.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب سلوفاكيا بهدف دون رد. استراحة قصيرة ونعود لكم، لا تنسوا الانتظار 3 ثواني فقط قبل ظهور فيديو البث بالاسفل.

الدقيقة 45 | انطلاقة الشوط الثاني من مباراة سلوفاكيا وبولندا

الدقيقة 46 | لا توجد تغييرات في كلا الفريقين..

الدقيقة 46 | بداية سريعة ، وهجوم مركز من جانب منتخب بولندا بحثًا عن هدف التعديل .

الدقيقة 46 | جوووووووول..هدف سريع لصالح منتخب بولندا تعادل به 1/1 بعد تسديدة أرضية ذكية من “لينيتي” الذي تابع عرضية من “ريبوس” داخل منطقة الجزاء بلمسة واحدة ، لتذهب الكرة على أقصى يسار الحارس.

الدقيقة 55 | بولندا تواصل السيطرة والاستحواذ في تكرار لسيناريو الشوط الأول، لكن دون خطورة على المرمى.. التحضير كثير جدا في خط الوسط ، لا يوجد لعب مباشر كما حدث في لعبة هدف التعادل.

الدقيقة 56 | سلوفاكيا تقبل اللعب وقد يقبل هدف ثاني إذا استمر الوضع كما هو عليه دون هجمات مرتدة سريعة لتقليص استحواذ بولندا قليلاً.

الدقيقة 62 | البطاقة الثانية للاعب وسط بولندا كروشفياك بعد تدخل قوي على لاعب وسط سلوفاكيا “رومادا” ليتلقى البطاقة الحمراء..

الدقيقة 63 | مخرج المباراة قام بإعادة لقطة البطاقة الصفراء الأولى لكروشفياك، كانت بسبب تدخل على نفس اللاعب رقم 25 “هرومادا”!