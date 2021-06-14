الامارات | صورة محمد صلاح تكذب شائعات خلافاته مع زوجته ماجي

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة محمد صلاح تكذب شائعات خلافاته مع زوجته ماجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، مع أفراد أسرته خلال إجازته السنوية التي يقضيها في مصر.

وأفاد موقع اليوم السابع المصري أن أسرة نجم ليفربول الإنجليزي موجودة بمنزل العائلة بمصر لقضاء عدة أيام برفقته، قبل عودة صلاح إلى إنجلترا مرة أخرى تحضيراً للموسم المقبل، ونقل الموقع عن مصدر مقرب من عائلة صلاح أن اللاعب يتواجد في منطقة الجونة، وقيامه بنشر صور تجمعه بالفنانات، هو أمر طبيعي، ولا توجد أي خلافات بين اللاعب وزوجته.

وكانت شائعات ترددت أخيراً وتداولتها وسائل الإعلام المصرية حول التصرف عير المفهوم من محمد صلاح عندما حذف كل الصور التي تظهر بها زوجته ماجي صادق على حسابه في "إنستغرام".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news