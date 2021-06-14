الامارات | سورية تتأهل إلى نهائيات آسيا لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن سورية تتأهل إلى نهائيات آسيا لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز المنتخب السوري لكرة السلة، بطاقة التأهل إلى نهائيات آسيا 2021، بفوز "نسور قاسيون" اليوم على المنتخب القطري بنتيجة "67-56"، في المباراة التي جمعتهما على صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان، في ختام النافذة الثالثة من التصفيات القارية.

وجاء تأهل المنتخب السوري بحلوله ثانياً في مجموعته الخامسة برصيد تسعة نقاط، لينضم "نسور قاسيون" إلى كل من منتخبات لبنان والبحرين وإيران وكازاخستان والأردن التي تأهلت بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها اندونيسيا أغسطس (آب) المقبل.

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