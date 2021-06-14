شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يفاجئ الإسماعيلي بهذا القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، موقفه من تجديد عقده مع قلعة الدراويش، والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وعقدت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي برئاسة على أبوجريشة، جلسة مع إيهاب جلال، خلال لأيام الماضية، من أجل إقناعه بتجديد عقده مع النادي في الفترة الجارية، ولمدة موسم أخر، وذلك بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق تحت قيادته منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا للبوسني دراجان يوفيتش.

وعلمت «المصري اليوم» أن إيهاب جلال، طلب من اللجنة الفنية، تأجيل ملف تجديد عقده إلى نهاية الموسم الجاري، وذلك لحين الاطمئنان على موقف الفريق في جدول الدوري، وإنهاء المسابقة في مركز متقدم.

وأكد إيهاب جلال، للجنة الفنية، أنه ليس لديه مانع في تجديد عقده مع الدراويش، ولكنه طلب تأجيل المفاوضات إلى نهاية الموسم الجاري.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.