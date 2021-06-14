شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا وسوفاكيا .. متابعة لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يوفر «المصري اليوم» لزواره خدمة متابعة لقاء بولندا وسلوفاكيا في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».
ويدخل منتخب بولندا مباراة سلوفاكيا بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: ماسي ريبوس - يان بيدناريك - كاميل جليك - بارتوس بيريزينسكي.
خط الوسط: ماتيوز كليتش - جرزيجورز كريتشوفياك - كارول لينيتي.
خط الهجوم: بيوتر زيلينسكي - روبرت ليفاندوفسكي - كامل يوزوياك.
فيما ستدخل سلوفاكيا بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.
خط الدفاع: توماس هوبكان - ميلان شكرينيار- لوبومير ساتكا - بيتر بيكاريك.
خط الوسط: روبرت ماك - جاكوب هرومادا - يوراي كوتشكا - لوكاس هاراسلين.
خط الهجوم: ماريك هامشيك - أوندريدج دودا.
بداية المباراة.
الدقيقة 10: ضغط هجومي متواصل من بولندا تسفر عن عدد من الركلات الركنية.
الدقيقة 18: الهدف الأول لصالح سلوفاكيا بتسديدة تصطدم بحارس المرمى وتسكن الشباك.