شكرا لقرائتكم خبر عن الملايين تنتظر المواجهة .. تعرف على موعد مباراة فرنسا وألمانيا ومعلق المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 24 ساعة تفصل عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية عن المواجهة التي ستجمع بين منتخبي فرنسا ومنتخب ألمانيا في بطولة الأمم الأوروبية، لكونها نهائيا مبكرا للبطولة خصوصا أن المنتخبين يمتلكان مجموعة مميزة من اللاعبين يملأون الملاعب تألقا .

ويبحث رواد التواصل الاجتماعى خلال الفترة عن موعد مباراة فرنسا وألمانيا في بطولة الأمم الأوروبية، كما يحرصون على متابعة آخر أخبار لاعبي فرنسا وألمانيا بجانب معرفة ملعب مباراة فرنسا وألمانيا .

وتأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة السادسة التى تضم بخلاف ألمانيا وفرنسا منتخبي البرتغال والمجر .

وتحدد موعد مباراة فرنسا وألمانيا في التاسعة مساء غد الثلاثاء 15 يونيو الحالي وتقام المباراة على ملعب أليانز أرينا بألمانيا .

وتنتظر الجماهير رؤية تشكيل منتخب فرنسا ومنتخب ألمانيا من أجل متابعة نجومهم المفضلين، وفى مقدمتهم نجوم ألمانيا توماس مولر ومانويل نوير وسيرج جنابري وليروي سانيه، فضلا عن نجوم منتخب فرنسا المشاركين في البطولة وأبرزهم كانتي وكورينتين توليسو وكريم بنزيما وانطوان جريزمان وجيرو ومبابي وبوجبا .

ومن المقرر أن يعلق على المباراة حفظ دراجي على قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.