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نفيًا للشائعات .. بكري وعيسى ينشران صورة كوميدية

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصر ثنائي نادي بيراميدز عبد الله بكري وإسلام عيسى على نفي الشائعات التي ترددت مؤخرا حول دخولهما في مشادة خلال التدريبات الأخيرة.

ردد البعض دخول الثنائي في مشادة عنيفة مؤخرا استعدادا لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وحمل عبد الله بكري زميله إسلام عيسى خلال توجههما لخوض التدريب للتأكيد على أن العلاقة بينهما قوية للغاية وردا على الشائعات الأخيرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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