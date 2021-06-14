شكرا لقرائتكم خبر عن نفيًا للشائعات .. بكري وعيسى ينشران صورة كوميدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصر ثنائي نادي بيراميدز عبد الله بكري وإسلام عيسى على نفي الشائعات التي ترددت مؤخرا حول دخولهما في مشادة خلال التدريبات الأخيرة.

ردد البعض دخول الثنائي في مشادة عنيفة مؤخرا استعدادا لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وحمل عبد الله بكري زميله إسلام عيسى خلال توجههما لخوض التدريب للتأكيد على أن العلاقة بينهما قوية للغاية وردا على الشائعات الأخيرة.