مبابي: تأثرت بتصريح جيرو

اعترف النجم الفرنسي كيليان مبابي بتأثره بتصريح زميله في المنتخب أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي بعد المباراة الودية أمام بلغاريا الأسبوع الماضي، وقال مبابي الذي شوهد وهو يدير ظهره لزميله في التمرينات ويتجنب الحديث معه: «تحدثت مع جيرو، الجميع يعرف ما حصل، تأثرت صحيح بما قاله بعض الشيء، لكننا لن نثير زوبعة لأننا نمثل فرنسا وهذا هو أهم شيء، ما آلمني أنه تحدث عن الموضوع لوسائل الإعلام، ولم يتحدث لي عن الأمر في غرفة الملابس».

وجاءت تصريحات مبابي على هامش التحضير لمواجهة ألمانيا الثلاثاء، وهو بهذا التصريح العلني رد على تصريح جيرو الذي قال فيه إن زملاءه في خط الهجوم لا يمررون له، على أمل أن ينهي بطلا مونديال 2018 خلافهما الشخصي، ويركزا على هزم ألمانيا في مباراة الفريقين الثلاثاء في كأس أمم أوروبا.