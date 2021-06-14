شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة يتنحى عن منصبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، الاثنين، أن رئيسه هاماني نيانج، تنحى عن منصبه بشكل مؤقت، واتخذ نيانج (69 عاماً) القرار بسبب تحقيقات جارية حالياً، بشأن ادعاءات تحرش جنسي ممنهج، واعتداءات بحق عشرات اللاعبات في الاتحاد المالي لكرة القدم، وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن الادعاءات، كما قدمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» معلومات بشأن القضية.

ولا يواجه نيانج نفسه اتهامات، بل مزاعم بأنه تجاهل بلاغات عن اعتداءات بحق لاعبات شابات ما بين 1999 و2011، وكان نيانج في تلك الفترة رئيساً للاتحاد المالي لكرة السلة، ثم وزيراً للرياضة في مالي.

من جهته، ذكر الاتحاد الدولي لكرة السلة، أن نيانج نفى بشدة تلك الادعاءات، كما ذكر الاتحاد الدولي أيضاً، أن المدربين الماليين أمادو بامبا وعمر سيسوكو، والإداري هاريو مايجا، تم إيقافهم عن ممارسة كل الأنشطة المتعلقة بالاتحاد الدولي خلال التحقيقات، التي يتوقع الكشف عن نتائجها عقب دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو.