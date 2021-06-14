كأس أوروبا: أتيلا سالاي أمل المجر بالإنجاز

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بودابست : تعتمد المجر في خوضها مجموعة الموت في كأس أوروبا لكرة القدم، ضد العمالقة فرنسا وألمانيا والبرتغال، على ثنائي لايبزيغ الألماني بيتر غولاتشي وويلي أوربان، لاحراج أمثال كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وتوماس مولر.

لكن نجماً دفاعياً جديداً دخل على الخط، إذ يحاول أتيلا سالاي (23 عاماً)، قلب دفاع فنربهتشه التركي لعب دور رئيس مع منتخب اصبح عنصرا ثابتا في صفوفه منذ بدايته تحت اشراف المدرب الإيطالي ماركو روسي في 2019.

وفي ظل غياب لاعب وسط لايبزيغ الموهوب دومينيك سوبوسلاي المصاب بفخذه، قال سالاي لوسائل إعلام مجرية انه سيكون "منشغلا" في البطولة القارية بصدّ نجوم المنتخبات الأخرى.

تلاقي المجر المتواضعة البرتغال الثلاثاء ثم بطلة العالم فرنسا في 19 الجاري على ملعب بوشكاش أرينا، قبل أن تحلّ على المانيا في ميونيخ في 23 منه.

قال اللاعب الفارع الطول القادر في اللعب على الجهتين اليمنى واليسرى "لكننا نريد صنع المفاجأة، والفوز على الأقل بنقطة أو بالاحرى عدة نقاط".

قبل عامين كان يرتدي قميص نادي ميزوكزفيشدي المتواضع، قبل أن ينتقل إلى أبولون ليماسول القبرصي في حزيران/يونيو 2019 ومنه إلى فنربهتشه التركي في كانون الثاني/يناير الماضي.

فرض نفسه سريعاً نجماً في قلوب الجماهير التركي، ليسجل المجري عاشق الركض للأمام 3 أهداف في 22 مباراة في هذا الموسم.

ورغم كل هذه النجاحات، يقول سالاي أن "أعظم يوم في حياتي هو في حال تمكنت من تسجيل لصالح منتخب بلادي".

وقال الصحفي المجري المتخصص بكرة القدم غيرغي ماروسي لوكالة فرانس برس إن "الانتقال السلس للمدافع من قبرص إلى دوري الدرجة الأولى التركي كان مثيراً للإعجاب".

وأضاف "لقد تميّز أيضاً بأداء قيادي للمجر، ولديه انسجام جيد مع شريكه في الدفاع ويلي أوربان، وأثبت أنه قادر على الصمود في مواجهة معارضة قوية".

"قشعريرة"

سجّل المجريون 11 مباراة من دون هزيمة في مباراتهم الافتتاحية ضد البرتغال، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير للصلابة الدفاعية.

وأوضح ماروسي أنه "إذا لم يتعرض سالاي للإصابة أو لم يتوقف تطوره المذهل صراحة، فإن انتقالاً إلى أحد الدوريات الخمسة الكبرى سيكون ممكناً بالتأكيد".

وقال إن "اتخاذ خطوة أخرى للأمام هذا الصيف قد يكون تحركاً مبكراً جداً، لكن يمكنه اختبار نفسه ضد أفضل المهاجمين في العالم الآن".

وفي ظل اهتمام بطل الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد ومواطنه إشبيلية باللاعب، بالإضافة إلى فريقي وست هام وليستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز، ستتم متابعة سالاي باهتمام كبير في بطولة أوروبا 2020.

وقال سالاي إن "كل لاعب يريد أن يلعب في أكبر ثلاث بطولات في العالم، لذا على غرار أي شخص آخر، لدي أحلام مماثلة. أريد أن ألعب على أعلى مستوى ممكن".

وانضم سالاي الملقب بـ"سانشو" تيمناً بوالده أتيلا المدافع المجري الذي شارك مرتين في المنتخب المجري في الثمانينيات، إلى فريق رابيد فيينا النمسوي عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً، قبل أن يعود إلى بلاده في التاسعة عشرة.

وقال "كنت ممتناً للتعلم في رابيد، وحصلت على عقد، لكنني كنت بحاجة إلى كرة قدم منتظمة مع فريق من الدرجة الأولى، وهو ما لم يتمكنوا من ضمانه".

والآن مع 13 مباراة دولية وعشية مباراة المجر الافتتاحية لكأس أوروبا 2020 أمام البرتغال، قال سالاي إنه "لا يطيق الانتظار" للعب في ملعب بوشكاش المزدحم، الاستاد الوحيد في البطولة الذي لم يحدد سعة للمشجعين كإجراء احترازي في مكافحة كوفيد 19.