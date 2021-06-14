شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المقاولون: لدينا جهاز إنعاش القلب وينقصنا النظام داخل الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور وائل نبيل رئيس الجهاز الطبي لفريق المقاولون العرب، عن مدى توافر الأجهزة الطبية في قلعة الجبل الأخضر، للتعامل مع الحالات الطارئة من إصابات اللاعبين، خاصة بعد تعرض لاعب منتخب الدنمارك في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا للإغماء المفاجئ، لولا أن قامت الأجهزة الطبية بتدارك الموقف وإنقاذه.

وقال وائل نبيل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لدينا جميع الأجهزة السريعة التي نتعامل بها مع الحالات الطارئة، وليس لدينا فقط ولكن في كل أندية الدوري الممتاز، وشرط من شروط المسابقة تواجد عربتي إسعاف مجهزتين، اتحاد الكرة أبلغنا من قبل بضرورة وجود جهاز الصدمات الكهربائية مع الجهاز الطبي المرافق لأي فريق في مباريات الدوري أو الكأس.

أضاف، أن الدورات تكون عبارة عن محاضرات يكون لدى اللاعبين فكرة عنها للتعامل مع الحالات الطارئة مثل التي حدثت في مباراة الدنمارك وفنلندا، لأن في مثل هذه الحالة نكون أكثر ما نحتاج إليه هو مساحة فقط لكي يعمل الجهاز الطبي بشكل عاجل، ونمنح اللاعبين تعليمات بأن يبتعدوا وليس أن يحاولوا إنقاذ اللاعب، فقط يتركوا لنا مساحة للعمل.

واصل طبيب المقاولون: كل المعدات لدينا ولكن فقط تنقصنا نقطة تنظيمية في حالة حدوث حالة طارئة، واتحاد الكرة يجب جميع الأندية على توفير هذه المعدات.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادل في مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة في 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.

من جانبه، أكد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، تمسك إدارة النادي ببقاء عماد النحاس على رأس الإدارة الفنية للفريق، وقال عادل في تصريحات خاصة: عماد النحاس منذ عمله في المقاولون تلاحقه الشائعات بخصوص عروض تدريبية سواء في أندية أو المنتخب، ولكنه تلقى الكثير من العروض بأضعاف المبلغ الذي يتقاضاه ولكنه متمسك بالنادي ونحن متمسكون به أيضاً.

وأضاف، تعاقدنا مع عماد النحاس إلى مالا نهاية والتعاقد بالكلمة أقوى من التعاقد على الورق، وارتباطنا بالنحاس لا يحدده عقد.