7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، النجوم يمنح الأهلي الأولوية فى ضم كريم فؤاد رغم إغراءات بيراميدز، وأول بدائل فرجاني ساسي.. الزمالك يتفق مع محمد إبراهيم وثنائى سيراميكا.

النجوم يمنح الأهلي الأولوية فى ضم كريم فؤاد رغم إغراءات بيراميدز

كشف مصدر لليوم السابع أن إدارة نادى النجوم تمنح الأهلى الأولوية فى ملف شراء كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق المعار لإنبى هذا الموسم، وذلك بعد عدم تفعيل النادى البترولى بند شراء اللاعب والذى كان محددا له نهاية الشهر الماضى مقابل 15 مليون جنيه.

الجبلاية تصرف 150 ألف جنيه مكافأة للجونة بعد التتويج بكأس مصر للسيدات

استقر اتحاد الكرة على صرف 150 ألف جنيه كمكافأة لفريق الجونة عقب تتويجه بكأس مصر لكرة القدم سيدات بعد الفوز بضربات الترجيح على فريق مركز شباب الأميرية بضربات الترجيح بنتيجة 5 / 4 في اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت، بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

سلبية مسحة كورونا لبعثة الأهلى قبل رحلة تونس لمواجهة الترجى

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس استعدادا للسفر إلى تونس غدا الثلاثاء، لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أول بدائل فرجاني ساسي.. الزمالك يتفق مع محمد إبراهيم وثنائى سيراميكا

بدأ مسئولو الزمالك مبكراً تحديد بدائل التونسى فرجانى ساسى، نجم وسط الفريق، والذى تأكد رحيله عن النادى نهاية الموسم الجارى بعد انتهاء عقده وتوقيعه لأحد الأندية القطرية، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

سيراميكا يدخل سباق التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد نجم المصرى

دخل مسئولو سيراميكا فى مفاوضات جادة مع عمر كمال عبد الواحد، صانع ألعاب المصرى البورسعيدى، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر.

إبراهيم عادل يخطر إدارة بيراميدز برغبته فى الانتقال للأهلي

أبلغ إبراهيم عادل، نجم بيراميدز ومنتخبنا الأولمبى، إدارة ناديه برغبته قبل تحديد وجهته المقبلة بعد تلقيه العديد من العروض، سواء من داخل مصر أو خارجها، وكشف مصدر لليوم السابع أن هناك جلسة جمعت إبراهيم عادل بعمرو بسيونى مدير التعاقدات وهانى سعيد مدير الكرة، أكد خلالها رغبته فى الانتقال للأهلى داخل مصر، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن رغبته الأولى فى الوقت الحالى هى الاحتراف.

غياب حازم إمام وجمعة وتضاؤل فرص مشاركة شيكابالا فى مواجهة الزمالك وأسوان

يغيب حازم إمام وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك عن مواجهة فريقهما أمام أسوان، والمقرر لها الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بسبب استمرار معاناتهما من الإصابة.