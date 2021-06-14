شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجس نبض أحمد مسعود للتعاقد معه فى الصيف.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو الإسماعيلى للتعاقد مع أحمد مسعود حارس مرمى المصرى البورسعيدى لتدعيم صفوف الفريق بحارس سوبر، فى ظل الحاجة الماسة لمجهوداته فى الموسم المقبل، نظرا لكبر سن محمد صبحى الذى بات قريباً من الاعتزال، بالإضافة لافتقاد الثنائى محمد فوزى ومحمد مجدى للخبرة الكافية فى المباريات الكبرى وحاجتهما للمزيد من المباريات.

وينتهى عقد أحمد مسعود مع المصرى بنهاية الموسم المقبل، وفى حال موافقته على العرض ستقوم إدارة الإسماعيلى بمفاتحة نظرائهم بالمصرى من أجل شراء عقد اللاعب فى ظل العلاقة القوية التى تربط مسئولى الناديين .

ويعيش أحمد مسعود حالة نفسية سيئة، خاصة بعد عودته للتشكيلة فى المباراة الأخيرة أمام أسوان فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر وخسارة الفريق وخروجه من البطولة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدفين لمثليهما وفشل الحارس فى التصدى لأى ركلة جزاء.

من ناحية أخرى، يجهز على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، لاعبيه الذين لا يشاركون فى المباريات محمد جابر والفلسطينى محمد الصالح، تحسبا الاستعانة بأحدهم بداية من المباراة المقبلة أمام سيراميكا فى 16 يونيه الجارى ضمن فاعليات الجولة السادسة والعشرين للدورى .

ومن المقرر أن يجرى على ماهر بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق بما لا يخل بالهيكل الأساسى وخطته أثناء المباريات لرؤية اللاعبين بشكل طبيعى فى أرضية الملعب قبل حسم ملف الراحلين بنهاية الموسم.