شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى.. الزمالك يستغنى عن حمزة المثلوثى فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، على رحيل التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق فى نهاية الموسم الكروى الجارى، خاصة أن اللاعب لم ينجح فى تقديم أوراق اعتماده منذ أن انضم للكتيبة البيضاء.

ويفضل كارتيرون رحيل حمزة المثلوثى عن صفوف الزمالك فى نهاية الموسم، ويضع المدرب اللاعب المحلى فى مركز الظهير الأيمن أولوية عن الأجنبى، حيث سيسعى للتعاقد مع لاعب محلى يدعم الجبهة اليمنى، واستغلال رحيل المثلوثى للتعاقد مع لاعب أجنبى أخر فى أى مركز يحتاج لدعمه.

وكان الزمالك تعاقد مع التونسى حمزة المثلوثي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادى الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن المنتظر أن يتم انهاء تعاقد المثلوثى مع الزمالك بشكل ودى، أو تسويق الفارس الأبيض اللاعب بالرحيل لأحد الأندية المصرية أو الخارجية، أو استغلاله فى صفقات تبادلية مع أندية أخرى.