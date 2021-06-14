وزير الرياضة: قناة السويس اعتادت تحويل الأزمات إلى انتصارات ونجاحات

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن قناة السويس اعتادت تحويل الأزمات والتحديات إلى انتصارات ونجاحات، حيث سبق وقدمت مصر من قبل مشروع قناة السويس الجديدة فى وقت قياسى لتكون هدية مصر للعالم، كما قدم رجال قناة السويس فى أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN ملحمة جديدة فى الإصرار والعزيمة والوطنية.

جاء ذلك خلال االزيارة التى قام بها أشرف صبحى إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وبرفقته وفد من المشاركين بالدفعة الثانية بمنحة ناصر للقيادة الدولية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

تأتى الزيارة فى إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى التعرف على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة.

ووجه الدكتور أشرف صبحى الشكر والتقدير للفريق أسامة ربيع على الجهود المثمرة خلال الفترة الماضية، موجهاً حديثه لوفود منحة ناصر الدولية، "فتحنا كافة النوافذ للوفود فى مصر لتحقيق أهدافها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حفر القناة الجديدة فى سنة واحدة بكوادر وسواعد مصرية بمثابة الإعجاز " .

فى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، وأعرب عن سعادته لوجود هذه الكوكبة من الكوادر الشابة وقيادات المستقبل بقناة السويس ضمن البرنامج التدريبى للقيادة كأحد المحطات الملهمة فى التاريخ البشرى لما تمثله من رمز للإرادة والتحدى والصمود على مدار تاريخها.

وأكد الفريق ربيع على تطلع استراتيجية الهيئة 2023 لفتح آفاق جديدة للتطوير من خلال محاور متكاملة تشمل تطوير المجرى الملاحى والتوجه نحو التحول الرقمي، علاوة على دعم الإمكانيات الفنية والبشرية، وتطوير شركات وترسانات الهيئة التابعة.

وشدد رئيس الهيئة على استعداد قناة السويس الدائم للتعامل مع كافة التحديات والأزمات ومنها أزمة فيروس كورونا COVID -19 التى تبنت خلالها الهيئة أسلوبا استباقيا فى التعامل مع الأزمة بانتهاج سياسات تسويقية مرنة للحفاظ على العملاء من الخطوط الملاحية وجذب عملاء جدد وهو ما حظى بإشادات دولية عديدة من مؤسسات ملاحية دولية.

كما أشار إلى أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN التى برهنت للعالم أجمع أهمية قناة السويس، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك قدرة المصريين على إدارة هذا المرفق الملاحى الحيوي.

فيما أعرب قيصر نواب رئيس وفد المتدربين الباكستانى عن سعادته بوجوده فى قناة السويس ضمن فعاليات البرنامج التدريبي، موجها التحية لرجال الهيئة متمنياً النجاح والازدهار لهذا المرفق الملاحى الهام، كما أعرب رئيس وفد المتدربين الباكستانى عن امتنانه بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه المبادرة الكريمة التى أكسبته المزيد من المعارف والاصدقاء.

خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضا تقديميا عن قناة السويس، يسرد تاريخها، ويوضح مراحل تطويرها المختلفة، وأهميتها لحركة التجارة العالمية، وعقب ذلك، استمع الحضور إلى عرض تقديمى عن ملحمة تعويم سفينة الحاويات البنمية والجهود التى بذلتها الهيئة.

وتضم الوفود المشاركة بمنحة ناصر للقيادة الدولية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشاركين من 43 دولة ممثلة لثلاثة قارات هى (آسيا و أفريقيا وأوروبا) وذلك فى الفترة من 30 مايو وحتى 15 يونيو تحت شعار الجنوب جنوب.

وشملت الزيارة، القيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

فى ختام الزيارة، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفى المقابل أهداه هدية تذكارية.