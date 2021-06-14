شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى ينافس رجب بكار فى "ميركاتو" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل كريم العراقى، الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى، دائرة المرشحين لتعزيز الجبهة اليمنى للزمالك فى الموسم الجديد مع رجب بكار، ظهير سيراميكا، على أن يحسم الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إمكانية ضم أحدهما لتعزيز الجبهة اليمنى لقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، حيث تجرى إدارة الزمالك مشاورات مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول صفقات الفريق والمتطلبات للموسم الجديد ويعد الثنائى من المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى لقلعة ميت عقبة.

فيما اقترب المغربى حميد أحداد، لاعب الزمالك، من الرحيل عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد حيث ستبحث إدارة النادى مع الفرنسى باتريس كارتيرون، موقف اللاعب بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة فى ظل السعى لتدعيم مركز رأس بمهاجم أجنبى جديد إلى جانب انتظار موقف المدرب الفرنسى لتفعيل بند الحصول بشكل نهائى على جهود التونسى سيف الجزيرى، من المقاولون العرب من عدمه حيث يمتلك الزمالك الأولوية فى التعاقد معه بشكل نهائى مقابل 12 مليون جنيه بعد استعارته هذا الموسم من المقاولون مقابل 8 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يحسم المدرب الفرنسى تلك الملفات بشكل مباشر مع حسين لبيب، رئيس الزمالك، خلال المرحلة المقبلة فى ضوء الاحتياجات الفنية للفريق فى الموسم المقبل، حيث يعكف كارتيرون على تحديد كافة احتياجاته وتصوره لشكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل، وسينتظر الزمالك مدى إمكانية تسويق أحداد فى الدورى المغربى من عدمه لحسم شكل رحيله خاصة فى ظل تألقه من قبل خلال فترة إعارته من الزمالك إلى الرجاء بالموسم الماضى.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام أسوان، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، الذى تصدر الأبيض ترتيبه برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبيه 44 هدفًا بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.