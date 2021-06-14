شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يستبعد لاعبي الأهلي من رحلة طوكيو حال التأهل لنهائى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو منتخب مصر الأولمبى استبعاد لاعبى الأهلى من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، فى حال تأهل المارد الأحمر إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للموسم الجارى.

ويواجه الأهلى فريق الترجى التونسى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا يومى 19 و26 يونيو الجارى.

وتقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل، بينما يسافر المنتخب الأوليمبي يوم 16 يوليو إلى طوكيو، ويواجه اللاعبون أزمة فى حال اللحاق بالمنتخب الأولمبى الذى من المرجح أن يسافر بطائرة خاصة إلى طوكيو، أولها هى طول مدة السفر التى تستغرق أكثر من 48 ساعة بسبب الترانزيت، خاصة أن الأهلى سيعود يوم 18 للقاهرة.

ثانى هذه الأزمات هى دخول لاعبى الأهلى فى حجر صحى ما يبعدهم عن مباراتى المنتخب الأولى والثانية المقرر لهما يوم 22 يوليو المقبل أمام إسبانيا، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

ويتواجد أكثر من لاعب بالاهلى فى صفوف المنتخب الأوليمبى على رأسهم صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام.

وينتظر الجهاز الفنى للمنتخب الاوليمبى بقيادة شوقى غريب يوم 26 يونيو الجارى لمعرفة موقف النادى الأهلى من التأهل لنهائى دورى الأبطال من عدمه ووضع خطته للتجهيز للأولمبياد.