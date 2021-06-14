شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامى، المدير الفني لنادى سموحة، 20 لاعباً للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غدٍ، على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.

وضمت قائمة سموحة كلا من:

الهانى سليمان، عمر صلاح، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أحمد حمص، محمود حليمو، على غزال، أحمد رفاعى، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، محمد ليله، محمد رزق، إسلام جمال، محمد نادى، عرفة السيد، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، ديريك تسيبامبى.

ويحتل سموحه المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 37 نقطة من 25 مباراة خاضها الفريق فاز فى 7 وتعادل 16 وخسر مباراتين ، احرز لاعبوه 40 هدفا ومنى مرماه بـ30 هدفا.