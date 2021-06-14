شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاضل بين النحاس وعلى ماهر والعميد لتولي تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ميدو حزين، وكيل أعمال على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدي، عن اهتمام نادى بيراميدز بالتعاقد مع واحد من ثلاثة مدربين فى الدورى المصرى، وهم على ماهر وعماد النحاس مدرب المقاولون وحسام حسن مدرب الاتحاد السكندري.

وقال ميدو حزين، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، بيراميدز كان مهتماً بعلى ماهر، والعرض كان بين ثلاثة مدربين أقربهم على ماهر، والنحاس وحسام حسن، ولكن التركيز على على ماهر فى الفترة الأخيرة.

وأضاف حزين، "على ماهر يتبقى فى عقده شهران، وفى نهاية الموسم سيحدد وجهته فى الموسم الجديد، وهو سعيد فى بورسعيد والجماهير تحبه، موضحا أن المصرى فتح خط اتصال لتجديد عقد على ماهر قبل أسبوع ولكنه الآن منشغل بالوصول إلى المربع الذهبى وخلال أيام الأمور ستظهر.

وكشف مصدر مسئول نادى المصرى البورسعيدى حقيقة الأنباء التى وردت عن وجود اتفاق مع إدارة نادى بيراميدز بإقالة على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى قبل نهاية الموسم، حتى يتمكن من تولى تدريب فريق بيراميدز خلال الفترة المتبقية فى الموسم الجارى.

وأكد المصدر المسئول فى مجلس إدارة المصرى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأن على ماهر مستمر فى قيادة الفريق حتى نهاية عقده.

وأوضح المصدر أن على ماهر يتبقى فى عقده شهران مع المصرى البورسعيدى، ولم تناقش الإدارة فى الوقت الحالى تجديد التعاقد من عدمه، مؤكدًا أن المدرب يقوم بمهام عمله على أكمل وجه وقاد تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة سيراميكا يوم 15 من الشهر الجارى.